Deutsche Bahn Softverski Inženjer Plate u Greater Rhine-Main Area

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Greater Rhine-Main Area u Deutsche Bahn iznosi €65.1K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Deutsche Bahn. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Deutsche Bahn
Devops Engineer
hidden
Ukupno godišnje
€65.1K
Nivo
L2
Osnovna plata
€64.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1K
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Koji su karijerni nivoi u Deutsche Bahn?
Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Deutsche Bahn in Greater Rhine-Main Area iznosi €106,746 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Deutsche Bahn za Softverski Inženjer poziciju in Greater Rhine-Main Area je €60,513.

