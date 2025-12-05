Direktorijum kompanija
Prosečna Naučnik Podataka ukupna kompenzacija in United States u Deserve kreće se od $135K do $193K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Deserve. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$155K - $182K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$135K$155K$182K$193K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Deserve?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Deserve in United States iznosi $193,050 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Deserve za Naučnik Podataka poziciju in United States je $135,300.

