Direktorijum kompanija
Descartes Labs
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plate

Descartes Labs Menadžer Proizvoda Plate

Prosečna Menadžer Proizvoda ukupna kompenzacija in United States u Descartes Labs kreće se od $148K do $211K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Descartes Labs. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$169K - $198K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$148K$169K$198K$211K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još Menadžer Proizvoda prijavas u Descartes Labs da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Descartes Labs?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Proizvoda ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Descartes Labs in United States iznosi $210,600 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Descartes Labs za Menadžer Proizvoda poziciju in United States je $147,600.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Descartes Labs

Srodne kompanije

  • SoFi
  • Roblox
  • DoorDash
  • Databricks
  • Amazon
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/descartes-labs/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.