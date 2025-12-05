Direktorijum kompanija
Deque Systems
Deque Systems Prodaja Plate

Prosečna Prodaja ukupna kompenzacija in United States u Deque Systems kreće se od $158K do $220K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Deque Systems. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$171K - $207K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$158K$171K$207K$220K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Deque Systems?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Prodaja poziciju u Deque Systems in United States iznosi $220,400 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Deque Systems za Prodaja poziciju in United States je $157,700.

Drugi resursi

