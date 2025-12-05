Direktorijum kompanija
Prosečna IT Tehnolog ukupna kompenzacija u Deque Systems kreće se od $120K do $164K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Deque Systems. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

$130K - $154K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$120K$130K$154K$164K
Koji su karijerni nivoi u Deque Systems?

Najveći paket kompenzacije za IT Tehnolog poziciju u Deque Systems iznosi $164,450 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Deque Systems za IT Tehnolog poziciju je $120,120.

