Direktorijum kompanija
Depop
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plate

Depop Dizajner Proizvoda Plate

Prosečna Dizajner Proizvoda ukupna kompenzacija in United Kingdom u Depop kreće se od £51.5K do £73.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Depop. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$78.5K - $89.4K
United Kingdom
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$69.3K$78.5K$89.4K$98.6K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Dizajner Proizvoda prijavas u Depop da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Depop?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Dizajner Proizvoda ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u Depop in United Kingdom iznosi £73,252 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Depop za Dizajner Proizvoda poziciju in United Kingdom je £51,525.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Depop

Srodne kompanije

  • Jane
  • Tradesy
  • Daily Harvest
  • FASHIONPHILE
  • Freshly
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/depop/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.