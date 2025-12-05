Direktorijum kompanija
DePaul University
DePaul University Naučnik Podataka Plate

Prosečna Naučnik Podataka ukupna kompenzacija in United States u DePaul University kreće se od $68K do $95.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete DePaul University. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$73.6K - $85.6K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$68K$73.6K$85.6K$95.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u DePaul University?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u DePaul University in United States iznosi $95,200 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u DePaul University za Naučnik Podataka poziciju in United States je $68,000.

Drugi resursi

