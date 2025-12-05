Direktorijum kompanija
Department of Veterans Affairs Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in United States u Department of Veterans Affairs iznosi $103K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Department of Veterans Affairs. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Medijanski paket
company icon
Department of Veterans Affairs
Data Engineer
Los Angeles, CA
Ukupno godišnje
$103K
Nivo
GS12
Osnovna plata
$103K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Department of Veterans Affairs?
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Department of Veterans Affairs in United States iznosi $126,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Department of Veterans Affairs za Softverski Inženjer poziciju in United States je $102,500.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/department-of-veterans-affairs/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.