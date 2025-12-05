Direktorijum kompanija
Department of Veterans Affairs
Prosečna Menadžer Programa ukupna kompenzacija in United States u Department of Veterans Affairs kreće se od $173K do $251K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Department of Veterans Affairs. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$196K - $228K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$173K$196K$228K$251K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Department of Veterans Affairs?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Programa poziciju u Department of Veterans Affairs in United States iznosi $251,090 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Department of Veterans Affairs za Menadžer Programa poziciju in United States je $173,020.

Drugi resursi

