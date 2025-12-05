Direktorijum kompanija
Department of Homeland Security
Department of Homeland Security Naučnik Podataka Plate

Prosečna Naučnik Podataka ukupna kompenzacija in United States u Department of Homeland Security kreće se od $85.5K do $120K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Department of Homeland Security. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$92.6K - $108K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$85.5K$92.6K$108K$120K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Department of Homeland Security?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Department of Homeland Security in United States iznosi $119,737 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Department of Homeland Security za Naučnik Podataka poziciju in United States je $85,526.

Drugi resursi

