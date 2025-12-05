Direktorijum kompanija
Dentsu
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • IT Tehnolog

  • Sve IT Tehnolog plate

Dentsu IT Tehnolog Plate

Prosečna IT Tehnolog ukupna kompenzacija u Dentsu kreće se od £18.7K do £26K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Dentsu. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$26.9K - $31.7K
United Kingdom
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$25.2K$26.9K$31.7K$35K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još IT Tehnolog prijavas u Dentsu da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Dentsu?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane IT Tehnolog ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za IT Tehnolog poziciju u Dentsu iznosi £26,028 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Dentsu za IT Tehnolog poziciju je £18,686.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Dentsu

Srodne kompanije

  • EQ
  • Annalect
  • Barclays
  • Raymond James
  • Micro Focus
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentsu/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.