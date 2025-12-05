Direktorijum kompanija
Prosečna Ljudski Resursi ukupna kompenzacija in United States u Dentsu kreće se od $63.8K do $87K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Dentsu. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$68.3K - $82.5K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$63.8K$68.3K$82.5K$87K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Dentsu?

Najveći paket kompenzacije za Ljudski Resursi poziciju u Dentsu in United States iznosi $87,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Dentsu za Ljudski Resursi poziciju in United States je $63,750.

