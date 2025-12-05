Direktorijum kompanija
Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in France u Dentsu Aegis Network kreće se od €50K do €71.1K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Dentsu Aegis Network. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$65.4K - $74.5K
France
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$57.8K$65.4K$74.5K$82.1K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Dentsu Aegis Network in France iznosi €71,120 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Dentsu Aegis Network za Softverski Inženjer poziciju in France je €50,025.

