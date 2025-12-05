Direktorijum kompanija
Dentsu Aegis Network
Dentsu Aegis Network Analitičar Podataka Plate

Prosečna Analitičar Podataka ukupna kompenzacija in United States u Dentsu Aegis Network kreće se od $69.7K do $99.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Dentsu Aegis Network. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$79.9K - $93.5K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$69.7K$79.9K$93.5K$99.5K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Dentsu Aegis Network?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u Dentsu Aegis Network in United States iznosi $99,450 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Dentsu Aegis Network za Analitičar Podataka poziciju in United States je $69,700.

Drugi resursi

