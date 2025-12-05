Direktorijum kompanija
Dental Dreams
Dental Dreams Računovođa Plate

Prosečna Računovođa ukupna kompenzacija in United States u Dental Dreams kreće se od $41K do $59.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Dental Dreams. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$46.5K - $54K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$41K$46.5K$54K$59.5K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Dental Dreams?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Računovođa poziciju u Dental Dreams in United States iznosi $59,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Dental Dreams za Računovođa poziciju in United States je $41,000.

Drugi resursi

