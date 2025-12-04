Direktorijum kompanija
Denodo
  • Plate
  • Prodaja

  • Sve Prodaja plate

Denodo Prodaja Plate

Prosečna Prodaja ukupna kompenzacija in United States u Denodo kreće se od $150K do $218K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Denodo. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$170K - $198K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$150K$170K$198K$218K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Prodaja poziciju u Denodo in United States iznosi $217,770 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Denodo za Prodaja poziciju in United States je $150,060.

Drugi resursi

