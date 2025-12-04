Direktorijum kompanija
Denim Social
Denim Social Prodaja Plate

Prosečna Prodaja ukupna kompenzacija in United States u Denim Social kreće se od $55.3K do $77.4K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Denim Social. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$59.8K - $69.6K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$55.3K$59.8K$69.6K$77.4K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Denim Social?

Najveći paket kompenzacije za Prodaja poziciju u Denim Social in United States iznosi $77,350 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Denim Social za Prodaja poziciju in United States je $55,250.

Drugi resursi

