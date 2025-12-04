Direktorijum kompanija
DeNA
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Analitičar Sajber Bezbednosti

  • Sve Analitičar Sajber Bezbednosti plate

DeNA Analitičar Sajber Bezbednosti Plate

Prosečna Analitičar Sajber Bezbednosti ukupna kompenzacija u DeNA kreće se od ¥4.23M do ¥5.91M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete DeNA. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$30.8K - $37.3K
Japan
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$28.4K$30.8K$37.3K$39.7K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Analitičar Sajber Bezbednosti prijavas u DeNA da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u DeNA?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Analitičar Sajber Bezbednosti ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Sajber Bezbednosti poziciju u DeNA iznosi ¥5,908,532 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u DeNA za Analitičar Sajber Bezbednosti poziciju je ¥4,227,657.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za DeNA

Srodne kompanije

  • Pinterest
  • Spotify
  • Lyft
  • Snap
  • Square
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dena/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.