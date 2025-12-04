Direktorijum kompanija
DeNA
DeNA Naučnik Podataka Plate

Prosečna Naučnik Podataka ukupna kompenzacija in Japan u DeNA kreće se od ¥8.69M do ¥11.86M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete DeNA. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$62.5K - $75.5K
Japan
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$58.3K$62.5K$75.5K$79.6K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u DeNA?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u DeNA in Japan iznosi ¥11,857,795 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u DeNA za Naučnik Podataka poziciju in Japan je ¥8,688,901.

Drugi resursi

