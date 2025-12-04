Direktorijum kompanija
Prosečna Naučnik Podataka ukupna kompenzacija in United States u Democratic National Committee kreće se od $76.5K do $107K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Democratic National Committee. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$82.8K - $96.3K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$76.5K$82.8K$96.3K$107K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Democratic National Committee in United States iznosi $107,100 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Democratic National Committee za Naučnik Podataka poziciju in United States je $76,500.

