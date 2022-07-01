Каталог Компанија
DemandScience Плате

Распон плата DemandScience је од $86,209 у годишњој укупној компензацији за Menadžer proizvoda на доњем крају до $180,196 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније DemandScience. Последње ажурирање: 8/22/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $108K
Menadžer proizvoda
$86.2K
Menadžer softverskog inženjerstva
$180K

Често постављана питања

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ DemandScience คือ Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $180,196 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ DemandScience คือ $107,909

