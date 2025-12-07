Direktorijum kompanija
Delphia Dizajner Proizvoda Plate

Prosečna Dizajner Proizvoda ukupna kompenzacija in Canada u Delphia kreće se od CA$190K do CA$270K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Delphia. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$158K - $185K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$138K$158K$185K$197K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Delphia?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u Delphia in Canada iznosi CA$270,467 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Delphia za Dizajner Proizvoda poziciju in Canada je CA$189,558.

Drugi resursi

