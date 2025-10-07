Direktorijum kompanija
Deloitte
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Backend softverski inženjer

Deloitte Backend softverski inženjer Plate

Backend softverski inženjer kompenzacija in United States u Deloitte kreće se od $87.9K po year za L1 do $174K po year za L5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $118K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Deloitte. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Prosečna Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L1
Analyst(Početni nivo)
$87.9K
$85.8K
$1K
$1.1K
L2
Consultant
$111K
$105K
$0
$5.2K
L3
Senior Consultant
$138K
$131K
$0
$6.5K
L4
$133K
$120K
$2.8K
$10.8K
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Deloitte, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Backend softverski inženjer poziciju u Deloitte in United States iznosi $174,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Deloitte za Backend softverski inženjer poziciju in United States je $115,500.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Deloitte

Srodne kompanije

  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Ernst and Young
  • Kimley Horn
  • LEK
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi