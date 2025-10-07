Direktorijum kompanija
Deloitte
  • Plate
  • Рачуновођа

  • Auditor

  • United Kingdom

Deloitte Auditor Plate u United Kingdom

Auditor kompenzacija in United Kingdom u Deloitte iznosi £36.8K po year za L2. Medijana year kompenzacionog paketa in United Kingdom iznosi £30.4K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Deloitte. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£36.8K
£36.1K
£0
£627.3
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Deloitte, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Auditor poziciju u Deloitte in United Kingdom iznosi £43,092 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Deloitte za Auditor poziciju in United Kingdom je £29,309.

