Prosečna Tehnički Menadžer Računa ukupna kompenzacija in United States u Dell Technologies kreće se od $129K do $176K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Dell Technologies. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$138K - $167K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$129K$138K$167K$176K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Dell Technologies, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Tehnički Menadžer Računa poziciju u Dell Technologies in United States iznosi $176,320 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Dell Technologies za Tehnički Menadžer Računa poziciju in United States je $129,200.

