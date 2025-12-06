Menadžer Projekta kompenzacija in Taiwan u Dell Technologies kreće se od NT$1.28M po year za L6 do NT$2.41M po year za L7. Medijana year kompenzacionog paketa in Taiwan iznosi NT$1.18M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Dell Technologies. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$41.7K
$40.7K
$0
$953
L7
$78.7K
$76.2K
$0
$2.5K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji Dell Technologies, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)
