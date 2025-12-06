Direktorijum kompanija
Prosečna Administrativni Asistent ukupna kompenzacija in United States u Delaware State Jobs kreće se od $26.2K do $38.1K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Delaware State Jobs. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$29.8K - $34.6K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$26.2K$29.8K$34.6K$38.1K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Delaware State Jobs?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Administrativni Asistent poziciju u Delaware State Jobs in United States iznosi $38,080 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Delaware State Jobs za Administrativni Asistent poziciju in United States je $26,240.

