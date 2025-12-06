Direktorijum kompanija
DeHaat
DeHaat Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in India u DeHaat iznosi ₹5.62M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete DeHaat. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Medijanski paket
company icon
DeHaat
Software Engineer 3
Gurgaon, HR, India
Ukupno godišnje
$63.9K
Nivo
L4
Osnovna plata
$60.3K
Stock (/yr)
$3.6K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u DeHaat?
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u DeHaat in India iznosi ₹7,035,715 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u DeHaat za Softverski Inženjer poziciju in India je ₹4,940,104.

Drugi resursi

