DeHaat
Prosečna Menadžer Proizvoda ukupna kompenzacija in India u DeHaat kreće se od ₹5.18M do ₹7.36M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete DeHaat. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

$67K - $79.4K
India
$59K$67K$79.4K$83.8K
Koji su karijerni nivoi u DeHaat?

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u DeHaat in India iznosi ₹7,361,006 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u DeHaat za Menadžer Proizvoda poziciju in India je ₹5,184,709.

Drugi resursi

