Каталог Компанија
Datacom
Радите овде? Затражите своју компанију

Datacom Плате

Распон плата Datacom је од $39,640 у годишњој укупној компензацији за Analitičar sajber bezbednosti на доњем крају до $195,975 за Arhitekta rešenja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Datacom. Последње ажурирање: 8/13/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $51K
Poslovni analitičar
$99K
Korisnička podrška
$50.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Informatičar (IT)
$95.3K
Menadžer projekta
$84.2K
Analitičar sajber bezbednosti
$39.6K
Arhitekta rešenja
$196K
Tehnički menadžer programa
$159K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Datacom је Arhitekta rešenja at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $195,975. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Datacom је $89,777.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Datacom

Повезане компаније

  • SoFi
  • Stripe
  • Microsoft
  • Spotify
  • Facebook
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси