Menadžer Programa kompenzacija in United States u Databricks kreće se od $171K po year za L5 do $260K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $255K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Databricks. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$171K
$156K
$15K
$0
L6
$260K
$205K
$45K
$10K
U kompaniji Databricks, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)