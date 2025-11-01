Direktorijum kompanija
Databricks
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Analitičar Podataka

  • Sve Analitičar Podataka plate

Databricks Analitičar Podataka Plate

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Databricks. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$184K - $213K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$162K$184K$213K$235K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Databricks, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u Databricks in United States iznosi $235,025 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Databricks za Analitičar Podataka poziciju in United States je $161,950.

Drugi resursi