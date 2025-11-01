Direktorijum kompanija
Databricks
Databricks Korisnička Podrška Plate

Medijana Korisnička Podrška kompenzacionog paketa in India u Databricks iznosi ₹3.62M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Databricks. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Medijanski paket
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹3.62M
Nivo
L5
Osnovna plata
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
11 Godine
Koji su karijerni nivoi u Databricks?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Najnoviji podaci o platama
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Databricks, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Korisnička Podrška poziciju u Databricks in India iznosi ₹3,618,448 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Databricks za Korisnička Podrška poziciju in India je ₹3,615,580.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Databricks

