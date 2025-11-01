Direktorijum kompanija
Databricks
  • Plate
  • Menadžer Poslovnih Operacija

  • Sve Menadžer Poslovnih Operacija plate

Databricks Menadžer Poslovnih Operacija Plate

Menadžer Poslovnih Operacija kompenzacija u Databricks iznosi $235K po year za L6. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Databricks. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$196K - $237K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$181K$196K$237K$252K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Databricks, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Poslovnih Operacija poziciju u Databricks iznosi $252,300 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Databricks za Menadžer Poslovnih Operacija poziciju je $180,525.

