Direktorijum kompanija
DASA
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

DASA Plate

Plate DASA kreću se od $7,744 ukupne kompenzacije godišnje za Административни Асистент na nižem nivou do $100,500 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u DASA. Poslednja izmena: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Рачуновођа
$79.7K
Административни Асистент
$7.7K
Дата Сајентист
$34.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Information Technologist (IT)
$26.1K
Софтверски Инжењер
$101K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u DASA je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $100,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u DASA je $34,334.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za DASA

Srodne kompanije

  • Netflix
  • DoorDash
  • Microsoft
  • PayPal
  • Pinterest
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi