Direktorijum kompanija
Danieli
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Danieli Plate

Plate Danieli kreću se od $7,874 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $58,935 za Електро Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Danieli. Poslednja izmena: 9/8/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Електро Инжењер
$58.9K
Машински Инжењер
$10.2K
Софтверски Инжењер
$7.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Danieli最高薪職位是Електро Инжењер at the Common Range Average level，年度總薪酬為$58,935。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Danieli年度總薪酬中位數為$10,200。

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Danieli

Srodne kompanije

  • Spotify
  • Square
  • Amazon
  • Snap
  • Dropbox
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi