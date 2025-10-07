Direktorijum kompanija
D2L
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

D2L Inženjer osiguranja kvaliteta (QA) Plate

Medijana Inženjer osiguranja kvaliteta (QA) kompenzacionog paketa in Canada u D2L iznosi CA$102K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete D2L. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Medijanski paket
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$102K
Nivo
L3
Osnovna plata
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u D2L?

CA$225K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Inženjer osiguranja kvaliteta (QA) poziciju u D2L in Canada iznosi CA$145,664 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u D2L za Inženjer osiguranja kvaliteta (QA) poziciju in Canada je CA$101,554.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za D2L

Srodne kompanije

  • DataCamp
  • BenchPrep
  • Cambium Learning Group
  • Visier
  • Edmentum
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi