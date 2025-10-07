Full-Stack softverski inženjer kompenzacija in Waterloo Region u D2L kreće se od CA$94.7K po year za L2 do CA$143K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Waterloo Region iznosi CA$104K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete D2L. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***