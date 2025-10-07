Direktorijum kompanija
D2L
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Full-Stack softverski inženjer

  • Canada

D2L Full-Stack softverski inženjer Plate u Canada

Full-Stack softverski inženjer kompenzacija in Canada u D2L kreće se od CA$71.7K po year za L1 do CA$143K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Canada iznosi CA$97.8K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete D2L. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L1
Software Developer I(Početni nivo)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Prikaži 2 Više nivoa
CA$225K

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Koji su karijerni nivoi u D2L?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Full-Stack softverski inženjer poziciju u D2L in Canada iznosi CA$143,131 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u D2L za Full-Stack softverski inženjer poziciju in Canada je CA$94,137.

Drugi resursi