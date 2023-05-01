Cyclica Plate

Direktorijum kompanija
Plate Cyclica kreću se od $75,282 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $85,315 za Information Technologist (IT) na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Cyclica. Poslednja izmena: 10/19/2025

Дата Сајентист
$80.7K
Information Technologist (IT)
$85.3K
Софтверски Инжењер
$75.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Cyclica je Information Technologist (IT) at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $85,315. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cyclica je $80,675.

