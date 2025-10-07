Direktorijum kompanija
CyberArk
  • Plate
  • Солушн Архитекта

  • Cloud Security Architect

CyberArk Cloud Security Architect Plate

Prosečna Cloud Security Architect ukupna kompenzacija in Israel u CyberArk kreće se od ₪246K do ₪359K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CyberArk. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Potrebno nam je samo 4 još Солушн Архитекта prijavas u CyberArk da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

₪160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji CyberArk, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Cloud Security Architect poziciju u CyberArk in Israel iznosi ₪304,234 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CyberArk za Cloud Security Architect poziciju in Israel je ₪161,112.

