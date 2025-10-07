Direktorijum kompanija
CyberArk
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Backend softverski inženjer

  • Greater Hyderabad Area

CyberArk Backend softverski inženjer Plate u Greater Hyderabad Area

Medijana Backend softverski inženjer kompenzacionog paketa in Greater Hyderabad Area u CyberArk iznosi ₹2.67M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CyberArk. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Medijanski paket
company icon
CyberArk
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Ukupno godišnje
₹2.67M
Nivo
Senior Software Engineer
Osnovna plata
₹2.67M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u CyberArk?

₹13.98M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji CyberArk, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Backend softverski inženjer poziciju u CyberArk in Greater Hyderabad Area iznosi ₹6,071,925 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CyberArk za Backend softverski inženjer poziciju in Greater Hyderabad Area je ₹2,960,608.

