Medijana Full-Stack softverski inženjer kompenzacionog paketa in India u Cybage Software iznosi ₹1.36M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cybage Software. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Medijanski paket
company icon
Cybage Software
Software Engineer
Gandhinagar, GJ, India
Ukupno godišnje
₹1.36M
Nivo
L2
Osnovna plata
₹1.36M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
8 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cybage Software?

₹13.98M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Full-Stack softverski inženjer poziciju u Cybage Software in India iznosi ₹1,527,335 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cybage Software za Full-Stack softverski inženjer poziciju in India je ₹641,728.

