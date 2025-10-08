Inženjer mašinskog učenja kompenzacija in United States u CVS Health kreće se od $138K po year za L2 do $192K po year za L3. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $138K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CVS Health. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$138K
$125K
$0
$12.5K
L3
$192K
$168K
$0
$24K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
