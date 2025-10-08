Full-Stack softverski inženjer kompenzacija in United States u CVS Health kreće se od $113K po year za L1 do $153K po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $131K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CVS Health. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L1
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
$153K
$133K
$0
$20K
L4
$153K
$134K
$0
$18.7K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
