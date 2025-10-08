Health Informatics kompenzacija in United States u CVS Health kreće se od $137K po year za Data Scientist do $286K po year za Lead Director. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $164K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CVS Health. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
