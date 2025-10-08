Health Informatics kompenzacija in Greater Chicago Area u CVS Health kreće se od $127K po year za Data Scientist do $153K po year za Senior Data Scientist I. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Chicago Area iznosi $138K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CVS Health. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Data Scientist
$127K
$122K
$0
$4.7K
Senior Data Scientist I
$153K
$137K
$0
$16.7K
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
