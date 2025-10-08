Health Informatics kompenzacija in Greater Boston Area u CVS Health kreće se od $134K po year za Data Scientist do $217K po year za Lead Data Scientist. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Boston Area iznosi $202K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CVS Health. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
