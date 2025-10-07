Direktorijum kompanija
Cvent
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Cvent Inženjer osiguranja kvaliteta (QA) Plate

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA) kompenzacija in United States u Cvent iznosi $164K po year za Lead Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $161K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cvent. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$164K
$149K
$2.5K
$12.8K
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Koji su karijerni nivoi u Cvent?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Inženjer osiguranja kvaliteta (QA) poziciju u Cvent in United States iznosi $179,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cvent za Inženjer osiguranja kvaliteta (QA) poziciju in United States je $133,750.

Drugi resursi