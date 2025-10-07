Full-Stack softverski inženjer kompenzacija in Northern Virginia Washington DC u Cvent kreće se od $106K po year za Software Engineer I do $157K po year za Lead Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Northern Virginia Washington DC iznosi $108K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cvent. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***